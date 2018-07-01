تفاصيل لقاء نائب الرئيس باللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف

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شدد اليوم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة تطبيع الأوضاع في محافظة الجوف وكل المناطق المحررة عموما وإعادة إعمار ما خلفته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيد الصف وحشد كل المكونات بما من شأنه عودة الدولة في كل المناطق والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم , مؤكدا أن هذا الهدف هو في طليعة أهداف وتوجيهات الرئيس هادي .
جاء هذا خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين علي العكيمي , حيث استعرض اللواء أمين العكيمي قائمة بأهم إنجازات السلطة المحلية في البناء والتنمية في المناطق بمحافظة الجوف خلال الفترة الماضية , مشدا على ضرورة استمرار دعم القيادة لمحافظة الحوف التي ظلت تعاني الحرمان طيلة العقود الماضية , والمضي قدما في استكمال تحرير محافظة الجوف من العصابات الحوثية .
كما أشاد محافظ المحافظة باهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ما تحقق في المحافظة على صعيد توفير الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين وتأهيل منتسبي الجيش والشرطة والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات بالمحافظة.
من جانبه أشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة في استئناف عمل المؤسسات الحكومية وتلبية متطلبات المواطنين والتضحيات التي يسجلها أبطال الجيش وأحرار اليمن بدعم الأشقاء في التحالف لأجل استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة.