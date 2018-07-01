معتقلات سرية تحت الأرض بمحافظة الجوف كانت تستخدم للتعذيب والاحتجاز .. تفاصيل # عاجل

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كشفت منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان عن حالات الانتهاك التي وقعت في محافظة الجوف وخاصة في صفوف المدنيين وتحديدا النساء والأطفال .وقالت المنظمة أن إجمالي تلك الانتهاكات التي تم توثيقها هي 14447 حالة , تنوعت بين القتل والاختطاف والتعذيب وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل والمنشئات والتهجير القسري وضحايا الألغام.
وكشفت المنظمة في مؤتمر صحفي أن عددا من المختطفين تم سجنهم تم في منازل سرية تحت الأرض وكانت تستخدم ادوارها العلوية للسكن العائلي, وخلال احتجازهم مورس ضدهم التعذيب النفسي والجسدي مع اختلاف أساليب ونوعية التعذيب لاختلاف السجون والمحققين والادوات المستخدمة والظروف المحيطة، وكانت التهم الموجهة والابرز ضدهم انهم من الدواعش التكفيريين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإشهار التقرير الحقوقي للانتهاكات وحقوق الإنسان بالمحافظة للفترة من إبريل 2016م وحتى يوليو 2018م المنعقد صباح اليوم 29 يوليو 2018م.
وغطى التقرير محافظة الجوف كاملة (12 مديرية), والبارز من إفادات الضحايا أنهم غير ناشطين إعلاميا أو اجتماعيا, كما لم يشاركوا في أدوار سياسية فهم في الغالب حرفيين ومزارعين وعمال.
ومن أولئك الضحايا المواطن "زيد مدهش" يذكر ان الحوثيين هجموا على قريته ودمروا اغلب المنازل وقتلوا الكثير من أبناء القرية, من بين القتلى اثنين من اطفاله، ويحسب ان اختطافه قارب عاما ونصف, منها ثمانية اشهر وثلاتة عشر يوم تحت التعذيب ابتدأ بالتعذيب النفسي, فالدَقّ بالمسامير على جسده, وتعليقه وصلبه من يديه المربوطة خلف ظهره, والضرب المبرح, واطفاء أعقاب السجائر على جسده, وضرب راسه بقناني الماء المجمدة.
ومن الضحايا أيضا المواطن صالح احمد همام الذي اعتقل في العام 2015م في العاصمة صنعاء بلا تهمة ولا سبب ولكن لزرع الرعب والخوف وليكون درسا لأبناء منطقته بمحافظة الجوف, خلال احتجازه مورس ضده التعذيب النفسي والجسدي.
حضر المؤتمر الحقوقي وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي ومدير عام مكتب حقوق الإنسان عبدالهادي العصار ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل هادي شمعان وقائد قوات الأمن الخاصة بالجوف العقيد الركن نجيب الناصر ورئيس المنظمة مبخوت عذبان وعدد من الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان.