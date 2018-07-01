الفريق علي محسن الاحمر يشرف بنفسه على «ترتيبات موسم حج اليمنيين» ويوجه وزارة الاوقاف

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اشرف نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح ، اليوم الاثنين 30 يوليو/تموز 2018م على ترتيبات واجراءات موسم الحج للحجاج اليمنيين.

حيث اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه، الإثنين، وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية على الجهود المبذولة في ترتيب وتسهيل إجراءات موسم الحج.

واستمع نائب الرئيس إلى تقرير قدمه وزير الأوقاف عن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتجهيزات التي تمت فيما يخص النقل والسكن والتغذية للحجاج اليمنيين.

وشدد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الإيجابيات وتلافي جوانب القصور التي حدثت في المواسم السابقة وبذل مزيد من الجهد لأجل راحة وسلامة حجيج بيت الله الحرام القادمين من مختلف مناطق اليمن.

واكد الاحمر ان رعاية الحجاج اليمنيين والاهتمام بهم وتوعيتهم أمانة في أعناق مسؤولي وزارة الأوقاف ووكالات التفويج، منوهاً إلى ما يتكبده الحجاج من عناء ومشقة على كل المستويات لأجل أن يبلغوا مناهم بقضاء فريضة الحج.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تسهيلاتهما للحجاج اليمنيين ومراعاتهما لما تعيشه بلادنا من انقلابٍ حوثي إيراني، مشيرا الى الأمر الملكي لخادم الحرمين باستضافة 1500 حاج من أسر شهداء الجيش الوطني من مختلف مناطق اليمن المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

من جانبه عبر وزير الأوقاف والإرشاد عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، منوهاً إلى ما تم من ترتيبات وتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المختصة في المملكة.

حضر اللقاء وكيلي وزارة الأوقاف وعدد من ممثلي القطاع الخاص للوكالات ومسؤولي العمل التطوعي وميناء الوديعة البري.