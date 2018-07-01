قوات الجيش تحبط محاولة هجوم للمليشيا

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اندلعت اشتباكات عنيفة،اليوم الإثنين30يوليو/تموز2018م، بين قوات الجيش الوطني و مليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال في محافظة تعز.
وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز أن الاشتباكات تركزت في أطراف وادي الزنوج والدفاع الجوي، إثر هجوم للمليشيا تمكن خلاله رجال الجيش من التصدي وكسر الهجوم.
كما دارت اشتباكات عنيفة في محيط مدرسة محمد علي عثمان ومعسكر التشريفات، بالجهة الشرقية للمدينة.
في غضون ذلك قصفت المليشيات الإنقلابية بقذائف المدفعية الثقيلة، الأحياء السكنية وسط المدينة ما أسفر عن إصابة طفل.