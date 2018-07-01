ملتقى أبناء حزم العدين يصدر بيان بشأن الأنتهاكات الحوثية في منطقة الأهمول

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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اصدر ملتقى أبناء حزم العدين بمحافظة اب بيان بشأن الأنتهاكات الحوثية في منطقة الأهمول بعزلة الشعاور بمديرية حزم العدين.

وناشد الملتقى السلطة المحلية بمحافظة إب ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي بسرعة الدعوه إلى عقد اجتماع يضم قيادتي المجلس العسكري والسلطة المحلية لتدارس الوضع والتدخل لوضع الحلول العاجلة لما يتعرض له أبناء الأهمول.

واستنكر البيان الذي تلقى "مأرب برس" نسخة منه ما تقوم به مليشيا الانقلاب الحوثية ضد أبناء المنطقة من قتل وتشريد لأهالي المنطقة ومداهمات يومية واختطاف العشرات من المدنيين وترويع النساء والأطفال.

وطالب الملتقى الأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية القيام بواجبهم في الضغط على المليشيا وإيقاف عدوانها الوحشي ضد المدنيين في الأهمول، وسرعة النزول للمنطقة المحاصرة للإطلاع على معاناة الأهالي.





نص البيان





بقلوب يعتصرها الألم نتابع بقلق شديد الأحداث الدامية والدائرة بمنطقة الأهمول مديرية حزم العدين غرب محافظة إب، وما يحدث فيها من جرائم وحشية وحملات بربرية ممنهجة تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران ضد أبناء منطقة الأهمول، فقد هاجمت مليشيات الحوثي قبل يومين منازل المواطنين واطلقت عليهم الرصاص الحي والعشوائي، موقعة ضحايا من النساء والأطفال، واختطفت العشرات من المدنيين وفرضت حصاراً مطبق على سكان المنطقة، وخلقت حالة من الرعب والهلع في المنطقة ولاتزال المداهمات والاعتقالات مستمرة حتى كتابة هذا البيان،

إننا في ملتقى أبناء حزم العدين ونحن نتابع ما يتعرض له إخواننا في منطقة الأهمول فإننا: -

- نناشد قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي بسرعة الدعوه إلى عقد اجتماع يضم قيادتي المجلس العسكري والسلطة المحلية لتدارس الوضع والتدخل لوضع الحلول العاجلة لما يتعرض له أبناء الأهمول، وإيقاف العدوان الحوثي الغاشم تجاه المدنيين في محافظة إب،

- ندين ونستنكر ما تقوم به مليشيا الانقلاب الحوثية ضد أبناء المنطقة من قتل وتشريد لأهالي المنطقة ومداهمات يومية واختطاف العشرات من المدنيين وترويع النساء والأطفال، في مشهد إجرامي يتعارض مع أخلاق الإسلام والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

- نطالب الأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية القيام بواجبهم في الضغط على المليشيا وإيقاف عدوانها الوحشي ضد المدنيين في الأهمول، وسرعة النزول للمنطقة المحاصرة للإطلاع على معاناة الأهالي وحجم الأضرار الجسيمة التي سببتها ،ومقابلة أسر الضحايا،والمختطفين، ومساعدة المتضررين ، وإطلاق المختطفين، وفك الحصار عن المنطقة.

- نؤكد على موقفنا المساند والداعم للشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور هادي وندعو قيادتي الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الى سرعة تحرير محافظة إب وحماية المواطنين ووضع حدٍ للانتهاكات الحوثية بحق المواطنين العزل في مديريات المحافظة.

- نحتفظ بحق الضحايا في مقاضاة المجرمين في المحاكم الوطنية والدولية، ولن يفلت من العقوبة كل من شارك في العدوان ضد إخواننا في الأهمول، كما ندعو وسائل الاعلام المحلية والعالمية إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وإيصال صوت الضحايا إلى الجهات المعنية بذلك.

الخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمختطفين

صادر عن ملتقى أبناء حزم العدين