جنوبيون «مناطقيون» يهاجمون «مئات النازحين من ابناء الحديدة» و «السيد» ابرز المتورطين

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- لحج

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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة ، اليوم الاثنين 30 يوليو / تموز 2018م ، بتعرض مئات النازحين من ابناء محافظة الحديدة (غرب اليمن) لهجوم مسلح ، في محافظة لحج (جنوبي اليمن) ، حيث دفعت بهم الحرب الى هناك .

وفي التفاصيل ، اتهمت قوات تتبع ادارة امن لحج، بالهجوم في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على مخيم لنازحي محافظة الحديدة في منطقة الرباط بمحافظة لحج شمال العاصمة المؤقتة عدن.

وتعرض المخيم طبقا للمصادر لاطلاق نار كثيف من قبل مسلحين يستقلون أطقم عسكرية، حيث باشروا بإطلاق النار على حراسة المخيم، ماأدى إلى إصابة اثنين منهم باصابات متفاوتة.

واستهدف المخيم الذي يحوي نحو 2000 نسمة من النازحين، وتم العبث بمحتوياته ونهب بعض الممتلكات.

من جانبه اتهم الشيخ علي الضبياني المشرف على مخيم النازحين في محافظة لحج ، قوات تابعة لمدير أمن لحج" صالح السيد" بالوقوف وراء الهجوم.

وقال في تسجيل صوتي : الفي طفل وامرأة من نازحي أبناء محافظة الحديدة تحت رحمة رصاص ومسلحي مدير امن محافظة لحج صالح السيد.

وقبل ايام قتل اثنين من نازحي الحديدة وجرح اخرين في هجوم بقنبلة يدوية استهدفت مخيما لهم في العاصمة عدن.

ونفذت ما يسمى قوات الحزام الامني (غير نظامية) اجراءات عنصرية ومشددة ، وصلت الى منع النازحين من ابناء الحديدة ، الوصول الى محافظات جنوبية.