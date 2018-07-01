أمر ملكي سعودي خاص «باليمنيين والسودانيين» فقط

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين 30 يوليو /تموز 2018م، باستضافة 1500 حاج من ذوي «شهداء الجيش اليمني والقوات السودانية» المشاركين في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس»، اليوم، ان القرار يأتي ضمن «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1439هـ، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة».

وأصدر الملك سلمان، قرارًا باستضافة 1500 حاج من ذوي شهداء «الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركين في عاصفة الحزم».

وحسب المصدر ذاته، قال وزير الشؤون الإسلامية والمشرف على برنامج الاستضافة، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن صدور الأمر يأتي «تقديرًا ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه من تسلط المليشيات الحوثية المجرمة المدعومة من إيران».