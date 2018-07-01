اول تحرك عسكري في البحر الأحمر بمشاركة الولايات المتحدة بعد الهجمات الحوثية

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الجيش المصري، أن قوات خاصة من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتدريبات تستمر عدة أيام، وعلى مدار الساعة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، اليوم الاثنين، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن التدريبات تأتي في إطار فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "استجابة النسر 2018".

وأوضح البيان أن الأيام الماضية شهدت المراحل التمهيدية للتدريب "استجابة النسر 2018" حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات القتالية، التي تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذلك تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا، لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة".

ويتزامن ذلك مع وصول قطع بحرية تابعة للجيش الأمريكي والجيش الإماراتي للمشاركة في فعاليات التدريب.

تأتي هذه التدريبات بعد أيام قليلة من استهداف حركة "أنصار الله" اليمنية لبارجة سعودية في البحر الأحمر ملحقين بها أضرارا، أعلنت على إثرها السعودية تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر باب المندب.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح الأربعاء الماضي، إن بلاده ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب "إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة".

هذا وأعلن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أن البحر الأحمر لم يعد آمنا للقوات الأميركية.