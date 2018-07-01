نجم ريال مدريد السابق يكشف السبب الحقيقي لرحيل رونالدو!

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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اشار نجم فريق ريال مدريد السابق بريداغ مياتوفيتش الى أن السبب الرئيسي في رحيلكريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق، يرجع إلى العلاقة السيئة التي جمعته بالرئيس فلورينتو بيريز في الفترة الأخيرة.



النجم الدولي البرتغالي كان قد غادر إلى يوفنتوسالإيطالي في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو، في صفقة مفاجئة لعشاق الفريق الملكي.

مياتوفيتش صاحب هدف فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 1998 ضد يوفنتوس، أشار إلى أن صاروخ ماديرا رحل بسبب عدم إيجاد صيغة للتفاهم مع بيريز.

"لا اعتقد أن كل شيء حدث في لحظة أو أن القرار قد تم اتخاذه في لحظة غضب" هكذا افتتح مياتوفيتش حديثه لصحيفة أبولا البرتغالية.



وأكمل اللاعب المونتينيغري "لقد كان الأمر نهاية للأحداث التي بدأت، ثم تفاقمت بمرور الوقت وانتهت بهذه النتيجة".

واختتم "السبب هو العلاقة السيئة بين كريستيانو رونالدو والرئيس فلورينتو بيريز، لا أعرف بالسبب ما حدث، لكن من الخارج يبدو أنه يوجد مشاكل خطيرة بينهما بلا شك، علاقتهما كانت صعبة الاستمرار".