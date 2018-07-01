التحالف يصدر 9 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية  

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، امس الأحد، عن إصدار 9 تصاريح لسفن متوجهه للموانىء اليمنية تحمل المواد اللازمه والاساسيه والمشتقات النفطيه .

وقال التحالف : 5 سفن تتواجد بميناء الحديده و 7 سفن بانتظار الدخول مضيفا لاتزال المليشيا الحوثيه بميناء الحديده تعطل دخول وتفريغ حمولات 3 سفن.