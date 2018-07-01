الحوثيون يواجهون تبعات مغامرة التعرّض للملاحة الدولية .. عاصفة شاملة من التصعيد العسكري هوس الحوثيين لتكديس العملة الصعبة وتهريبها يسحق الريال اليمني التحالف يصدر 9 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية صراعات تعصف بالحوثيين وانهيار اقتصادي يضرب صنعاء ترتيبات لعملية تطهير وتغييرات شاملة للبعثات الدبلوماسية اليمنية تركيا 1 اوروبيا و5 عالميا في تصدير هذه المادة التي تصدرها إلى 100 دولة حول العالم مقاتلات التحالف تدمر مواقع لصواريخ المليشيا في معقلها "اليونيسيف" تشيد بعملية إعادة تأهيل أطفال الحرب باليمن اغتيال مسؤول استخباراتي رفيع في محافظة عدن الباحث اليمني البكاري ينال الماجستير من المعهد العالي للإعلام في الرباط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، امس الأحد، عن إصدار 9 تصاريح لسفن متوجهه للموانىء اليمنية تحمل المواد اللازمه والاساسيه والمشتقات النفطيه .
وقال التحالف : 5 سفن تتواجد بميناء الحديده و 7 سفن بانتظار الدخول مضيفا لاتزال المليشيا الحوثيه بميناء الحديده تعطل دخول وتفريغ حمولات 3 سفن.