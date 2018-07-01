صراعات تعصف بالحوثيين وانهيار اقتصادي يضرب صنعاء

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يعيش سكان مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران خصوصاً في صنعاء موجة غلاء طاحن، في ظل انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مرفوقاً بتهديدات أمنية جراء الخلافات التي تعصف بالميليشيا وتبادل قيادتها المناطقية الاتهامات بالتخوين والفساد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر مصرفية، أن الريال اليمني وصل إلى مستوى قياسي متدنٍّ أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار، في صنعاء، إلى 515 ريالاً، والريال السعودي إلى 135 ريالاً. وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع أسعار السلع إلى ضعف ما كانت عليه في السابق، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز من 15 إلى 25 ريالاً.
إلى ذلك تشهد الميليشيا خلافات وانقسامات على خلفية الهزائم المتلاحقة التي منيت بها على جميع جبهات القتال، وتسببت الأموال التي نهبتها الميليشيا من المؤسسات الحكومية، بأزمة حادة بين صفوف القيادات المنتمية إلى صعدة وأقرانهم المنتمين إلى محافظة صنعاء، وصلت إلى تبادل الاتهامات بالتخوين والفساد، مما يرجح حدوث صدامات مسلحة بحسب مواقع إخبارية يمنية.