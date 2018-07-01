ترتيبات لعملية تطهير وتغييرات شاملة للبعثات الدبلوماسية اليمنية

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- الشرق الأوسط

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كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن عمليات تطوير وتغييرات ستشهدها الدبلوماسية اليمنية، تشمل إعادة تقييم الأوضاع الحالية للسفارات وكوادرها، التي يرى أنها تحتاج إلى «إعادة المكانة والشخصية الاعتبارية للدبلوماسية اليمنية باعتبارها رافداً حقيقياً للجهد العسكري والمجتمعي لاستعادة الدولة».

وقال الوزير اليماني في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «الدبلوماسية اليمنية وسفاراتنا تعرضت للتخريب من قبل الميليشيات الانقلابية، وهناك خطوات مقبلة كبيرة جداً في مسألة ترتيب وضع السفارات وإعادة بناء كامل يتكامل مع مشروع بناء الدولة الذي نمضي فيه».

وأضاف: «ستتم إعادة مراجعة كل وضع السياسات الدبلوماسية والأوضاع في السفارات بالخارج وتقييم الكادر وتقليص عدد الموظفين»، مؤكدا أن «هناك كمّاً هائلاً من الدبلوماسيين والإداريين يعملون في الخارج وكأننا دولة عظمى».

وعلق الباحث السياسي اليمني عبد الله إسماعيل في اتصال مع «الشرق الأوسط} بالقول: «أمام الدبلوماسية اليمنية تحديان يتمثلان في تفعيل وتنشيط الأداء الدبلوماسي والبنية الداخلية للخارجية على مستوى الوزارة نفسها أو البعثات والسفارات في الخارج، التي تعاني جملة من المشكلات أبرزها خروج بعضها عن رؤية الحكومة الشرعية للأزمة، بالإضافة لما تعرضت له الوظيفة الدبلوماسية خلال الفترة الماضية من عبث على مستوى التوظيف والتعيين الذي كان شعاره الأبرز العشوائية والمحسوبية والمجاملة...».