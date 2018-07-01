مقاتلات التحالف تدمر مواقع لصواريخ المليشيا في معقلها

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انه دمر يوم الأحد 29يوليو/تموز2018م، مواقع لصواريخ باليستية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة (شمال اليمن).

وكانت مقاتلات التحالف شنت، فجر الاحد غارات مكثفة استهدفت بها مواقع متفرقة لمليشيا الحوث الانقلابية في محافظة صعد.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي ،الجمعة، غرفة عمليات عسكرية لميليشيا الحوثي في سلسلة غارات شنتها على معاقل للمتمردين في مدينة الحديدة.

وذكرت وسائل اعلام تابعة لدول التحالف العربي أن المقاتلات دمرت غرفة عمليات داخل مقر الشرطة العسكرية في مدينة الحديدة.