مقاتلات التحالف تدمر مواقع لصواريخ المليشيا في معقلها "اليونيسيف" تشيد بعملية إعادة تأهيل أطفال الحرب باليمن اغتيال مسؤول استخباراتي رفيع جدا في محافظة عدن #عاجل الباحث اليمني البكاري ينال الماجستير من المعهد العالي للإعلام في الرباط افتتاح مراكز جديدة للشرطة بمحافظة مأرب انتصارات للجيش بمعقل الحوثي في صعدة والمعارك تخلف 20 قتيلا - قيادي انقلابي بارز يقع في قبضة الشرعية سعودي يحصل على 5 شهادات جامعية فى ساعتين الحكومة تستدعي «شلال شايع» وتفتح معه «اخطر ملفات الأمن» وتلزمه بعدة توجيهات قوات الجيش تلف كميات مخيفة من الألغام زرعتها المليشيا يوم دامي على الانقلابيين - معارك عنيفة تحصد نحو 90 حوثيا والجيش يواصل التقدم
أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن باعتباره أول مركز في الجمهورية يعنى بأطفال الحرب.
وقال مدير المكتب الميداني لمنظمة اليونيسيف في اليمن وليد نعمان إن المنظمة ستسعى إلى إيجاد مشاريع حماية وإيواء للأطفال المجندين في الأيام القادمة, وهي ستكون إضافة مهمة إلى عملية التأهيل التي أعجب بها خلال زيارته للمركز.
جاء ذلك خلال زيارته ،يوم الأحد 29يوليو/تموز2018م، لمبنى المركز بمدينة مأرب .
وشكر نعمان حرص القائمين على المركز بتنسيقهم مع بقية المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.