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التجمع اليمني للاصلاح

"اليونيسيف" تشيد بعملية إعادة تأهيل أطفال الحرب باليمن

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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 أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن باعتباره أول مركز في الجمهورية يعنى بأطفال الحرب.

وقال مدير المكتب الميداني لمنظمة اليونيسيف في اليمن وليد نعمان إن المنظمة ستسعى إلى إيجاد مشاريع حماية وإيواء للأطفال المجندين في الأيام القادمة, وهي ستكون إضافة مهمة إلى عملية التأهيل التي أعجب بها خلال زيارته للمركز.

جاء ذلك خلال زيارته ،يوم الأحد 29يوليو/تموز2018م، لمبنى المركز بمدينة مأرب .

وشكر نعمان حرص القائمين على المركز بتنسيقهم مع بقية المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

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