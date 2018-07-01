الباحث اليمني البكاري ينال الماجستير من المعهد العالي للإعلام في الرباط

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نال الباحث زايد سلطان محمد البكاري درجة الماجستير بتقدير امتياز من المعهد العالي للإعلام والاتصال في العاصمة المغربية الرباط .

الرسالة التي حملت اسم "دور التواصل السياسي في تسوية النزاعات.. حالة منظمة التعاون الإسلامي في جنوب الفلبين"، تناولت الأدوار التواصلية التي قامت بها منظمة التعاون الإسلامي، والجهود التي بذلتها منذ قرابة نصف قرن، في تسوية النزاع جنوب الفلبين، والوصول إلى اتفاق سلام شامل وذلك بعد صراع خلف ١٢٠ ألف قتيل ومليوني مشرد.

وذكر الباحث في رسالته: "إن المنظمات الدولية القارية من الممكن حين لجوئها إلى التواصل السياسي الفعال، أن تساهم في حل النزاعات والأزمات التي يعرفها كثير من مناطق العالم، وهو ما يعني أن وسائل الإعلام والاتصال باستخدامها الإيجابي في السياسة تتحول إلى آليات هامة مؤثرة على الأطراف للفهم المتبادل، وتقديم التنازلات الضرورية والوصول إلى نتائج مرضية لكل الأطراف وحل النزاعات القائمة.

ومنحت لجنة المناقشة الطالب الباحث أعلى درجة تمنح على رسالته مع التنويه بأصالة بحثه وقيمة محتواه.