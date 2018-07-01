الباحث اليمني البكاري ينال الماجستير من المعهد العالي للإعلام في الرباط افتتاح مراكز جديدة للشرطة بمحافظة مأرب انتصارات للجيش بمعقل الحوثي في صعدة والمعارك تخلف 20 قتيلا - قيادي انقلابي بارز يقع في قبضة الشرعية سعودي يحصل على 5 شهادات جامعية فى ساعتين الحكومة تستدعي «شلال شايع» وتفتح معه «اخطر ملفات الأمن» وتلزمه بعدة توجيهات قوات الجيش تلف كميات مخيفة من الألغام زرعتها المليشيا يوم دامي على الانقلابيين - معارك عنيفة تحصد نحو 90 حوثيا والجيش يواصل التقدم تفاصيل لقاء الميسري بقيادات جنوبية من تحالف المصالحة الوطنية لماذا ثار ترامب غضبا على مشاهدة زوجته CNN وكيف ردت عليه؟ لماذا لم يزر أحد القمر منذ أكثر من 45 سنة؟
افتتح وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف ، ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، اليوم الأحد، مبنى شرطة الثورة بحي الروضة.
وأشاد وكيل وزارة الداخلية خلال الإفتتاح بالنجاحات والإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة في ضبط الجريمة قبل وقوعها وإحباط كل مخططات الهادفة بالمساس بأمن المحافظة.
وشدد في كلمته على التحلي بالمزيد من اليقظة الأمنية لما من شأنه ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب.
وأشار اللواء الشريف إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تنفيذ مصفوفة من الإجراءات الأمنية بهدف تطوير أجهزة الشرطة ، وبما يحقق سرعة وكفاءة الأداء بالمحافظات المحررة.
وأكد أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في تحسين أوضاع منتسبيها مهنياً ومعيشياً وتفعيل دورها في حماية الوطن والمواطنين.
بدوره أكد المدير العام لشرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني أن قسم شرطة الثورة إضافة نوعية، وسيعمل جنباً إلى جنب مع بقية أقسام الشرطة كمنظومة متكاملة في حفظ الأمن والاستقرار في المدينة وتقديم صورة نموذجية للمواطن.
ونوه إلى أن التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة بشكل يومي نتيجة قدوم المواطنين من مختلف المحافظات إلى مأرب دفع الإدارة العامة للشرطة لفتح أقسام شرطة جديدة وتوسيع الحزام الأمني للمحافظة.
وأكد العميد المداني التزام الأجهزة الأمنية باللوائح والقوانين المنظمة لعمل رجال الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار انقلاب مليشيا جماعة الحوثي.