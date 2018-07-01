افتتاح مراكز جديدة للشرطة بمحافظة مأرب

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 468

افتتح وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف ، ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، اليوم الأحد، مبنى شرطة الثورة بحي الروضة.

وأشاد وكيل وزارة الداخلية خلال الإفتتاح بالنجاحات والإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة في ضبط الجريمة قبل وقوعها وإحباط كل مخططات الهادفة بالمساس بأمن المحافظة.

وشدد في كلمته على التحلي بالمزيد من اليقظة الأمنية لما من شأنه ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب.

وأشار اللواء الشريف إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تنفيذ مصفوفة من الإجراءات الأمنية بهدف تطوير أجهزة الشرطة ، وبما يحقق سرعة وكفاءة الأداء بالمحافظات المحررة.

وأكد أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في تحسين أوضاع منتسبيها مهنياً ومعيشياً وتفعيل دورها في حماية الوطن والمواطنين.

بدوره أكد المدير العام لشرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني أن قسم شرطة الثورة إضافة نوعية، وسيعمل جنباً إلى جنب مع بقية أقسام الشرطة كمنظومة متكاملة في حفظ الأمن والاستقرار في المدينة وتقديم صورة نموذجية للمواطن.

ونوه إلى أن التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة بشكل يومي نتيجة قدوم المواطنين من مختلف المحافظات إلى مأرب دفع الإدارة العامة للشرطة لفتح أقسام شرطة جديدة وتوسيع الحزام الأمني للمحافظة.

وأكد العميد المداني التزام الأجهزة الأمنية باللوائح والقوانين المنظمة لعمل رجال الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار انقلاب مليشيا جماعة الحوثي.