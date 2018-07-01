قوات الجيش تلف كميات مخيفة من الألغام زرعتها المليشيا

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أتلفت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني، صباح اليوم الأحد 29يوليو/تموز2018م، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ميدي ـ حيران بمحافظة حجة.
وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان الفرق الهندسية التابعة للمنطقة اتلفت وبمساعدة خبراء من قوات التحالف العربي ٥١٥١ لغما وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأنواع زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية قبل أن تلوذ بالفرار.
وأوضح نائب رئيس شعبة الهندسة العسكرية المقدم ضيف الله المرير ان تلك الألغام تم انتزاعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من جبهة ميدي حيران ومن الأجزاء المحررة من المديريتين.
ولفت الى أنه لا تزال هناك الكثير من المناطق المزروعة بآلاف الالغام ولم يتم انتزاعها والتي تمثل خطرا كبيرا على المواطنين حتى بعد الحرب.