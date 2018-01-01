مقتل أربعة جنود سعوديين على يد الحوثيين

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قالت وسائل إعلام سعودية، إن أربعة جنود سعوديين قتلوا في مواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي على الحدود مع اليمن.
ولم تشر وسائل الإعلام إلى أي تفاصيل عن المعركة التي قتل فيها الجنود السعودييين.
يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام حوثية، أنه تم استهداف تجمع للجنود السعوديين بجبل الدود، كما جرت عمليات بجبل مشعل في جازان.
وكانت وسائل الإعلام السعودية أكدت في 25 يوليو/تموز الماضي مقتل خمسة جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.
يشار إلى أن الحوثيين كثفوا في المرحلة الأخيرة هجماتهم الصاروخية على المملكة، ويقولون إن ذلك يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي.