يوم دامي على الانقلابيين - معارك عنيفة تحصد نحو 90 حوثيا والجيش يواصل التقدم

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تكبدت مليشيات الاتقلاب ، اليوم الاحد 28 يوليو / تموز 2018م ، خسائر جديدة وفادحة في تجدد المعارك العنيفة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وسقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، بنيران الجيش الوطني في جبهات القتال بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله : إن «معارك عنيفة دارت فجر اليوم، بين ابطال الجيش الوطني وعناصر المليشيات الانقلابية في سلسلة جبال البياض بمديرية الملاجم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٣٦ عنصرا من المليشيات وجرح نحو ٥٠ آخرين».

وأضاف أن «المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر في المعدات القتالية التابعة للمليشيات، والتي تشهد صفوفها انهيارات كبيرة أمام تقدم الجيش الوطني منذ نهاية الأسبوع الماضي».

واطلقت قوات الشرعية قبل ايام عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.