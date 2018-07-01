يوم دامي على الانقلابيين - معارك عنيفة تحصد نحو 90 حوثيا والجيش يواصل التقدم تفاصيل لقاء الميسري بقيادات جنوبية من تحالف المصالحة الوطنية لماذا ثار ترامب غضبا على مشاهدة زوجته CNN وكيف ردت عليه؟ لماذا لم يزر أحد القمر منذ أكثر من 45 سنة؟ رد قوي من أردوغان على «تهديد» ترمب آبي أحمد.. «مانديلا المُسلم» قائد نهضة دولة يسعى لانتشالها من أعماق الماضي .. إثيوبيا العلملاق الصاعد بصت تحذير جديد لـ “واتسآب” من “خدعة وحيلة قاتلة” قتل والده ثم قام بتوزيع أشلاءه على عدة مدن توجيهات رئاسية اقتصادية عاجلة لانقاذ العملة - هادي يستدعي محافظ البنك ويجتمع برجال الاعمال عهد التميمي تتنفس الحرية وتؤكد.. وهذا أول تعليق لها
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ،اليوم، بعدد من قيادات التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية .
جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية وآخر تطوراتها ، وجهود الحكومة الشرعية في إحلال عملية السلام وانهاء الحرب عن طريق الحل السلمي.
وقال الميسري ان تعنت ورفض ميليشيات الحوثي الانقلابية للسلام قد وقف عائقاً أمام جهود الحكومة الشرعية في هذا المضمار من خلال استمرارها في حربها على الشعب اليمني ورميها لكل جهود المبعوث الأممي في التسوية السياسية وإحلال السلام عرض الحائط .
وثمن الجهود الوطنية التي يبذلها نخبة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة للامتثال لحوار شامل ينهي الحرب الجارية منذ ثلاث سنوات في البلاد .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمتقاعدين وتصحيح أوضاعهم المالية .
وابدى الميسري استعداده نقل مشاكل وهموم المتقاعدين إلى القيادة السياسية من أجل اتخاذ مايلزم بشأنها من معالجات وحلول تنهي معاناتهم وصرف مستحقاتهم .