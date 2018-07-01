تفاصيل لقاء الميسري بقيادات جنوبية من تحالف المصالحة الوطنية

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ،اليوم، بعدد من قيادات التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية .

جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية وآخر تطوراتها ، وجهود الحكومة الشرعية في إحلال عملية السلام وانهاء الحرب عن طريق الحل السلمي.

وقال الميسري ان تعنت ورفض ميليشيات الحوثي الانقلابية للسلام قد وقف عائقاً أمام جهود الحكومة الشرعية في هذا المضمار من خلال استمرارها في حربها على الشعب اليمني ورميها لكل جهود المبعوث الأممي في التسوية السياسية وإحلال السلام عرض الحائط .

وثمن الجهود الوطنية التي يبذلها نخبة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة للامتثال لحوار شامل ينهي الحرب الجارية منذ ثلاث سنوات في البلاد .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمتقاعدين وتصحيح أوضاعهم المالية .

وابدى الميسري استعداده نقل مشاكل وهموم المتقاعدين إلى القيادة السياسية من أجل اتخاذ مايلزم بشأنها من معالجات وحلول تنهي معاناتهم وصرف مستحقاتهم .