لماذا ثار ترامب غضبا على مشاهدة زوجته CNN وكيف ردت عليه؟

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحف أمريكية عن أن الرئيس، دونالد ترامب، صدم عندما فوجئ في إحدى المرات بأن زوجته تشاهد قناة "سي إن إن"، التي يهاجمها بشكل مستمر.

وعقبت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، على صدمة ترامب، قائلة إنه من حق "السيدة الأولى" مشاهدة أي قناة ترغب فيها، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وأردفت: "بالمناسبة، يبدو من السخيف أن تهتموا بشأن القناة التي تشاهدها ميلانيا ترامب على التلفزيون".

وجاء رد ستيفاني غريشام السابق، تعقيبا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حول أن ترامب وجد ميلانيا تشاهد قناة "CNN"، التي يسميها "قناة الأخبار الزائفة"، فما كان منه إلا أن صب غضبه الشديد على طاقمه؛ لعدم اتباعهم القاعدة التي تنص على أن حاشية البيت الأبيض عليهم أن يبدأوا كل رحلة بفتح قناة "فوكس نيوز"، وهي شبكته التلفزيونية المفضلة.

وقبل أيام، مُنعت مراسلة لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية من تغطية حدث في البيت الأبيض، بعد أن وجهت أسئلة للرئيس دونالد ترامب وصفت بأنها "غير مناسبة".

وقالت المراسلة كايتلان كولينز إنها استُبعدت من تغطية الحدث في حديقة البيت الأبيض، بعد أن وجهت أسئلة لترامب تتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومحامي ترامب السابق مايكل كوهين.

وقالت سارا ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المراسلة صاحت وهي توجه الأسئلة، ورفضت المغادرة.

ودأب ترامب على انتقاد شبكة سي إن إن، ووصف أخبارها بأنها "أخبار ملفقة"، ورفض الإجابة عن أسئلة لمراسلين في الشبكة.

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