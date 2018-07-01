تحذير جديد لـ “واتسآب” من “خدعة وحيلة قاتلة”

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أصدر تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” تحذيرا لكافة مستخدميه مما وصفها بـ”الخدعة والحيلة الجديدة القاتلة”.
وأشار موقع “صنداي إكسبريس” البريطاني إلى أن الخدعة الجديدة، يمكنها أن تتسبب في سرقة البيانات الشخصية والبنكية لكافة مستخدمي “واتسآب”، الذين ستنطلي عليهم تلك الخدعة.
وأوضح أن الخدعة تأتي في صورة رسالة ترويجية جديدة بحصول المستخدم لحساب “واتسآب”على قسائم من مقهى “كوستا” الشهير بصورة مجانية.
ولكن لحصول مستخدم “واتسآب”، ينبغي عليه أن يملأ قسيمة بها بياناته الشخصية، والتي من خلالها يدخل “الهاكرز” لاختراق حساباته الشخصية والبنكية.
وقال المتحدث باسم “كوستا كوفي”: “عزيزي العميل، علمنا بعملية الاحتيال، التي تتحدث عن وجود قسائم مجانية عبر واتسآب للاحتفال بعيد ميلادنا الخمسين، لكنه أمر مزيف وتلك عملية احتيال لم نقدم أي عروض بمثل تلك الطريقة”.
ورغم إجراءات “واتسآب” العديدة لإيقاف الرسائل المزيفة عبر خدمته، إلا أنه فشل في إيقاف انتشار تلك الرسالة المزيفة، التي راح ضحيتها الآلاف من المستخدمين، بحسب الصحيفة البريطانية.