قتل والده ثم قام بتوزيع أشلاءه على عدة مدن

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقدم مصري على فعل وحشي لا يمت للإنسانية بصلة، إذ قتل والده ومزّق جسده إلى أجزاء، طمعًا في ميراثه، دون أن تمنعه دراسته الإسلامية من ارتكاب جريمته البشعة.

الرجل الذي درس علوم الدين بجامعة الأزهر، ويعمل سائق "توك توك" بالقرب من مدينة المنصورة، انهال على رأس والده بحجر؛ ما أدى إلى مقتله.

لكن الابن العاق رأى أن هناك أمرًا آخر لم ينفذه، إذ قام بفصل رأس والده عن جسده وألقاه بمصرف في محافظة أخرى، وهي كفر الشيخ، فيما وزع باقي الأشلاء بين مدن وقرى مجاورة، حتى يضمن طمس معالم جريمته غير المسبوقة.

وحين تلقى مدير أمن محافظة الدقهلية، بلاغا من فتاتين بتغيب والدهما البالغ 67 سنة ويعمل مزارعًا، توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن المجني عليه تشاجر مع ابنه فارس- 38 سنة الحاصل على ليسانس دراسات إسلامية، ويعمل سائق توك توك لوجود خلافات بينهما، اختفى بعدها الوالد.

وخلصت التحريات إلى أن الابن العاق هو مرتكب الجريمة؛ حيث اعترف بتفاصيلها.