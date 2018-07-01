عندما يُمارس السحر الأسود في ملاعب القارة السمراء (شاهد)

قوات الجيش تلف كميات مخيفة من الألغام زرعتها المليشيا يوم دامي على الانقلابيين - معارك عنيفة تحصد نحو 90 حوثيا والجيش يواصل التقدم تفاصيل لقاء الميسري بقيادات جنوبية من تحالف المصالحة الوطنية لماذا ثار ترامب غضبا على مشاهدة زوجته CNN وكيف ردت عليه؟ لماذا لم يزر أحد القمر منذ أكثر من 45 سنة؟ رد قوي من أردوغان على «تهديد» ترمب آبي أحمد.. «مانديلا المُسلم» قائد نهضة دولة يسعى لانتشالها من أعماق الماضي .. إثيوبيا العلملاق الصاعد بصت تحذير جديد لـ “واتسآب” من “خدعة وحيلة قاتلة” قتل والده ثم قام بتوزيع أشلاءه على عدة مدن توجيهات رئاسية اقتصادية عاجلة لانقاذ العملة - هادي يستدعي محافظ البنك ويجتمع برجال الاعمال
نشرت قناة "إم إن إكس إتش دي" فيديو استعرضت فيه لقطات سحر حدثت في ملاعب القارة السمراء، من بينها لقطة لمشعوذ يقوم بنثر سحر "الجوجو" في الملعب قبل بداية المباراة، ومشهد لأحد اللاعبين وهو ينثر السحر في مرمى الفريق المنافس.
وذكرت القناة، في هذ ا الفيديو الذي ترجمته "عربي21"، مشهدا للاعبين جعلوا الكرة ترتفع في الهواء بمفعول السحر أثناء الاحتفال بهدف. كما عرض الفيديو لقطة للاعب الغاني أندريه آيو وهو ينثر السحر على أرضية الميدان.