عندما يُمارس السحر الأسود في ملاعب القارة السمراء (شاهد)

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نشرت قناة "إم إن إكس إتش دي" فيديو استعرضت فيه لقطات سحر حدثت في ملاعب القارة السمراء، من بينها لقطة لمشعوذ يقوم بنثر سحر "الجوجو" في الملعب قبل بداية المباراة، ومشهد لأحد اللاعبين وهو ينثر السحر في مرمى الفريق المنافس.

وذكرت القناة، في هذ ا الفيديو الذي ترجمته "عربي21"، مشهدا للاعبين جعلوا الكرة ترتفع في الهواء بمفعول السحر أثناء الاحتفال بهدف. كما عرض الفيديو لقطة للاعب الغاني أندريه آيو وهو ينثر السحر على أرضية الميدان.