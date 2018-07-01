دولة أوروبية تبحث عن 300 ألف مطلوب أمني

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الشرطة الألمانية، اليوم، عن عدد المطلوبين أمنيًا في عموم البلاد، سواء من الواقعين تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب، أو من المجرمين والأشقياء والخارجين على القانون من اللصوص وتجار المخدرات والمحتالين.

وانفردت صحيفة "فيلت"، بنشر تقرير للشرطة، ، ذكر أهم النقاط التي تضمنها؛ حيث يكشف عن وضع قرابة الـ300 ألف على قوائم المطلوبين أمنيًا عام 2017، كان نصفهم على الأقل من الأجانب.

وحددت الشرطة الألمانية ما يزيد عن 126 ألفًا مطلوب إلقاء القبض عليهم، ومن ثم إجبارهم على مغادرة البلاد، فيما تتوقع مصادر من وزارة الداخلية الاتحادية ببرلين، أن عددًا من هؤلاء ربما فروا بالفعل إلى خارج الحدود بطرق غير شرعية؛ خشية الوقوع تحت طائلة القانون والقضاء..

قائمة المطلوبين أمنيًا تتضمن هاربين من السجن، أو أشخاصًا يجب اعتقالهم لمنع جرائمهم أو حماية من أضرارهم المتوقعة.

ويبلغ عدد المطلوبين أمنيًا لأسباب وجرائم سياسية، كالمتشددين والمتطرفين والإرهابيين من الإسلاميين أو اليمنيين والنازيين أو اليسار الراديكالي، نحو 4500 شخص.

ولم تخف وزارة الداخلية الألمانية أن عددًا من العرب مطلوبون أمنيًا في بند المتطرفين والمتشددين على طريقة الدواعش.

كما شملت القائمة، متهمين بغسيل الأموال والتجسس، وتجار مخدرات، ومزورين عملة محترفين.