أوزيل يقود أرسنال لاكتساح باريس ولفتة جميلة مع الحكم

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قاد النجم الألماني من أصول تركية، مسعود أوزيل، فريق أرسنال الإنجليزي، السبت، لاكتساح نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف لهدف، في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.
أنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول لمصلحته، متقدما بهدف نظيف أحرزه الألماني مسعود أوزيل في الدقيقة 13، وهو الذي عينه المدرب التركي أوناي ايمري قائدا للفريق لأول مرة منذ انضمامه في العام 2013.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث شهدت الدقيقة 60 احتساب ركلة جزاء لسان جيرمان، نفذها كريستوفر نكونكو في المرمى، مسجلا التعادل.
بعدها أضاف الفرنسي ألكسندر لاكازيتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و71.
ومع حلول الدقيقة 87، أحرز روب هولدينق الهدف الرابع، قبل أن يختتم إدوارد نيكيتاه مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.
وفي لفتة جميلة مع حكم المباراة، استجاب أوزيل لطلب الأخير، وقام بالتوقيع على كروت المباراة الخاصة به.
يذكر أن قضية أوزيل مع المنتخب الألماني أكسبته تعاطفا واسعا، إذ قرر النجم الذي حقق كأس العالم مع ألمانيا عام 2014، اعتزال اللعب دوليا؛ لتعرضه لهجمة دوافعها "عنصرية"، في أعقاب انتشار صورة جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.