توجيه رئاسي بشأن «مكافحة الفساد واستعادة موارد الدولة»

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وجه الرئيس هادي، اليوم الاحد 29 يوليو /تموز 2018م، بتوفير الاحتياجات اللازمة لهيئة مكافحة الفساد لممارسة مهمامها من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
واكد الرئيس على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لممارسة مهامها وأنشطتها التي قامت وأنشئت من اجلها ومنها الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد بما يهدف الى حماية الأموال والممتلكات العامة ومكافحة الفساد، مشددا على أهمية ارساء تقاليد ومبدأ النزاهة والشفافية في مختلف المعاملات وبما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة للأموال وموارد وممتلكات الدولة وتفعيل مبدأ المسائلة وتعزيز الدور الرقابي.
جاء ذلك خلال استقباله صباح الْيَوْم بالعاصمة المؤقتة عدن برئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة افراح بادويلان رئيسة الهيئة.
وحث الرئيس على ممارسة الهيئة لمهامها واختصاصاتها في إطار القوانين النافذة والمساهمة في استعادة وتعزيز موارد الدولة المادية والعينية..
وعبر رئيس واعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن سرورهم بهذا اللقاء الذي يدل على اهتمام الرئيس بعمل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها من المشاريع التي أكدت عليها مخرجات الحوار الوطني كركيزة أساسيه للحكم الرشيد.
وأشاروا الى ان اليمن من أوائل الدول الموقعة على النزاهة والشفافية والرقابة على مكافحة الفساد.. لافتين الى جملة من الاولويات التي تعمل الهيئة على تنفيذها على صعيد عملها التنظيمي والرقابي لما من شانه رفع مؤشر اليمن في الشفافية الدولية.