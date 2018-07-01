شاهد.. خلاف بين صلاح وماني.. فمن سيربح المليون!

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وقع خلاف بين مهاجمي فريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، خلال مباراة فريقهما أمام مانشستر يونايتد، ضمن بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال.

وحصل الفرعون محمد صلاح على ركلة جزاء، وتأهب لتنفيذها بنفسه، لكن ساديو ماني طلب تنفيذها هو، فدار جدال بينهما أمام نقطة الجزاء، وترك النجم المصري الكرة له غاضبا مع تدخل زميلهما جيمس ميلنر.

ونفذ ساديو ماني ركلة الجزاء وترجمها إلى هدف التقدم للريدز، في الدقيقة 28، من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "ميتشيغان" في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز ساحق لفريق ليفربول على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن خلافا من هذا النوع حصل، في الموسم الماضي، بين مهاجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار والأورغوياني ادينسون كافاني، على تنفذ ركلات الجزاء. وتم حل الخلاف بين اللاعبين بحصول نيمار على حق تنفيذ ركلات الجزاء، وحصول كافاني على مليون يورو مقابل التنازل عنها.