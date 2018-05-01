لأول مرة .. اسعار الصرف تصل الى ارقام قياسية غير مسبوقة «تعرف على اسعار الصرف»

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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واصل الريال اليمني الانهيار اليوم الاحد 29 يوليو/تموز 2018م امام العملات الاجنبية للاسبوع للثاني على التوالي .

وشهدت اسعار صرف الدولار والريال السعودي ارتفاعا غير مسبوقا مسجلة ارقاما قياسية.

وفيما وصل سعر الدولار في صنعاء الى 518 ،قفز في العاصمة عدن الى 522 وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل.

وتفاوت سعر صرف الريال السعودي بحسب مصادر مصرفية تحدث لمأرب برس بين «137-138» وهي ارقام كبيرة تدل على التدهور المخيف الذي ضرب العملة المحلية المستمرة في الانهيار.