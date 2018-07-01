مصدر بالخارجية اليمنية يفضح «حزب الله» .. شريك في سفك دماء اليمنيين

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، إن «حزب الله» اللبناني شريك في سفك دماء اليمنيين بإصراره على القيام بدور تخريبي.

جاء ذلك في تعليق ورد على وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، على تأكيد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن موقف حكومة بلاده من الأزمة اليمنية «لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان، وأن بلاده تنأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان».

تصريح باسيل المنقول من رسالة بعث بها لوزير الخارجية خالد اليماني أتى رداً على رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية على تدخل حزب الله اللبناني في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، طبقاً لـ«سبأ»، التي نقلت بدورها عن مصدر بوزارة الخارجية القول إن «مضمون الرسالة يشير إلى خروج فصيل لبناني، (في إشارة إلى «حزب الله)، عن سياسة الحكومة المتبعة في لبنان للنأي عن الصراعات في المنطقة وانزلاقه في أعمال تضر بمصلحة لبنان».

وتابع المصدر: «إن إصرار حزب الله على القيام بدور تخريبي وإضراره بأمن اليمن واستقراره يجعله شريكاً أساسياً في سفك الدم اليمني، وإن الحكومة اليمنية لديها من الوسائل والإمكانات ما يمكنها من الدفاع عن شعبها وحماية مصلحة البلاد العليا وإن الحزب بتماديه وإمعانه بالتدخل في الشأن اليمني سيفتح على نفسه باباً يؤول به إلى الندم»، مضيفاً: «اليمن يجمعه بلبنان علاقات أخوية صادقة وسيستمر العمل على توثيقها وتمتينها خدمة لمصالح الدولتين والشعبين الشقيقين، ولن يؤثر موقف حزب الله ونظرته القاصرة في تلك العلاقات متمنياً للبنان الأمن والاستقرار».