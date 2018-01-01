تراجع الضربات الامريكية في اليمن خلال العام 2018

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قالت جريدة " FDD’sلونغ وور" الأمريكيّة، يوم الجمعة، إن الهجمات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن بطائرات دون طيار انخفضت مقارنة بالعام الماضي.

وحسب ما سجلته فقد قام البنتاجون بشن ضربات دون طيار منذ بداية العام (31) ضربة جوية مقارنة ب 131 ضربة جوية عام 2017.

واستدركت إلى أنّ الضربات بشكل عام تسجل أرقاماً قياسية مقارنة بالأعوام السابقة -عدا عام 2017- التي بدأت فيه الولايات المتحدة الضربات في اليمن منذ عام 2002م. ولفتت إلى أن شفافية الجيش الأمريكي تحسنت هذا العام بشكل كبير، حيث قدمت القيادة المركزية للمجلة تقارير وتفاصيل عن مواقع الضربات الأخيرة وتواريخها والمجموعات المستهدفة.

وتوفر البيانات مؤخراً نظرة ثاقبة للنطاق الجغرافي للحملة الجوية الأمريكية في اليمن ضد تنظيم القاعدة. وفي عام 2017 تركزت الضربات المعلنة في "البيضاء" و"مأرب".

ومنذ مطلع عام 2018 أجرت الولايات المتحدة ضربات جوية في اليمن شملت ثمان غارات في حضرموت وأربع في شبوة وهما محافظتان شرقيتان.

وفي وسط اليمن شنت الولايات المتحدة 16 ضربة جوية في البيضاء، استهدفت واحدها منها تنظيم الدولة والبقية أهدافاً لتنظيم القاعدة. وأشارت إلى الضربات الجوية في الصومال حيث قصفت الولايات المتحدة تنظيم الشباب (فرع لتنظيم القاعدة) ب31 ضربة جوية خلال 2017م.

