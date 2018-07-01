هكذا ردت الحكومة اللبنانية على اليمن بشأن تدخلات «حزب الله»

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 297

رد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني جبران باسيل، على رسالة نظيره اليمني خالد اليماني، بشأن “حزب الله” وتدخله في الحرب اليمنية.

وأكد باسيل، أن موقف الحكومة من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان وأن لبنان ينأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة البلاد، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وذكرت “سبأ”، أن “كلام باسيل جاء في رسالة إلى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني رداً على رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية على “تدخل “حزب الله” في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم جماعة أنصار الله”.