وفاة أكبر معمّرة في العالم

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن وفاة أكبر معمرة في العالم، في وقت أصبح الوصول إلى عمر المئة سنة بالنسبة إلى كثيرين أمراً مهماً في الآونة الأخيرة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن مياكو شييو، أكبر شخص في اليابان والعالم، توفيت عن عمر ناهز 117 سنة، الأحد الماضي، لتلحق بـ» ميساو أوكاوا»، أكبر معمرة يابانية أيضاً توفيت عام 2015.

لقد ولدت تشيو في 22 أيار (مايو) 1901، وحصلت على لقب أقدم امرأة تعيش في اليابان بعدما توفيت أوكاوا (ولدت في 5 آذار- مارس 1898) التي كانت تبلغ من العمر 117 سنة عند رحيلها في نيسان (أبريل) 2015. وكانت تشيو تحب تناول الأطعمة اليابانية التقليدية، مثل السوشي والإنقليس (الثعابين البحرية)، إضافة إلى الأطعمة الصحية المعدة منزلياً. ومن أبرز هواياتها فن الخط.

ويقول أقارب تشيو، إنه على رغم كبر سنها، فإنها كانت تتمتع بحس الدعابة وتشيع جواً دائماً من المرح حولها، كما كانت تمتلك ذاكرة قوية وبنية جسمية تمكنها من أداء مهامها اليومية.

وبينما لم تعلن موسوعة «غينيس» عن خليفة تشيو بين الإناث، فإن ماسازو نوناكا سيتصدر قائمة أكبر رجل مسن في اليابان والعالم في الوقت الحالي، عن عمر يبلغ 113 سنة.