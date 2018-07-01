أردوغان: لا يمكننا القبول بالنظام الاقتصادي الدولي الحالي

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - الأناضول

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه لا يمكن القبول بالنظام الاقتصادي الدولي الحالي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة عشاء الجمعة، مع أبرز رجال الأعمال من جنوب إفريقيا في مدينة جوهانسبرغ، التي يزورها للمشاركة في قمة “بريكس”.

وأضاف الرئيس التركي مبينًا: “لا يمكننا القبول أبداً بنظام اقتصادي دولي يضع بلداناً معينة بموقع المنتج ودولًا أخرى بدور المستهلك فقط”.

وتابع: “البلدان الإفريقية نالت حريتها مثلنا بالدماء والشهداء وليس بإحسانٍ من بعض القوى”، فيما شدّد قائلاً: “ولا يمكننا جميعًا أن نتنازل عن مكتسباتنا”.

وأشار أردوغان إلى أن “أشقاءنا الأفارقة يتوقون منذ سنوات لأصدقاء حقيقيين يحترمون تاريخهم وثقافتهم وعاداتهم ولغاتهم، وتركيا ترغب بأن تكون صديقًا حقيقيًا وشريكًا لإفريقيا”.

ولفت إلى أنه “رغم تحقيقهم (الأفارقة) أكبر النجاحات في تاريخهم، إلّا أنهم لم يكتفوا بالوضع الذي وصلوا إليه”.

وأوضح أن هناك المزيد من العقبات التي ينبغي تخطيها.

وأكد الرئيس التركي أنهم عازمون على تقديم بيئة استثمارية وتجارية على أساس الربح المتبادل ليكون مفيداً للبلدين.

وشارك الرئيس التركي في أعمال قمة دول مجموعة “بريكس” (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، التي انطلقت الأربعاء، واستمرت لثلاثة أيام.

وانعقدت القمة تحت شعار “بريكس في إفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة”.