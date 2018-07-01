هنا تقضي أحدى أميرات العرب إجازتها الخاصة – فيديو

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بعد اختفائها عن الأضواء، برزت أخبار جديدة الأميرة سلمى بناني عقيلة العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث تقضي رفقة نجليها ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشقيقته الصغرى الأميرة خديجة، الاجازة الصيفية، في بلدة بورتوفينو السياحية الشهيرة في اقليم “جنوى” الايطالي.
الخبر كشفته الاعلامية المغربية، مريم سعيد، مقدمة برنامج “أي تي بالعربي” على قناة ال”ام بي سي” السعودية.
والتقت مريم سعيد بالأميرة لالة سلمى رفقة نجليها، حيث كانت تقضي هي الأخرى عطلتها في مدينة بورتوفينو الساحرة.
ونشرت الإعلامية المغربية الخبر من خلال فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع “ستا بشات” الاجتماعي.
وامتدحت مذيعة “مركز تلفزيون الشرق الأوسط” شخصية الأميرة سلمى، واصفة اياها ب”الشخصية الجميلة”، موضحة أنها تعاملت معها بمنتهى التواضع والرقي، مشيرة الى أنهما تحدثا حيث منحتها الاميرة حيزا من وقتها، معبرة عن سعادتها بلقاء الأميرة المغربية في البلدة الايطالية.
وختمت الاعلامية مريم سعيد، تصريحها، متمنية للاميرة لالة سلمى والأسرة الملكية الصحة والعافية.