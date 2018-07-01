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صلاح: سأوصل التألق في ليفربول الإنجليزي

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- الأناضول
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قال المهاجم المصري محمد صلاح، إنه سيواصل التألق في ليفربول الإنجليزي في الموسم الكروي الجديد.

 وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني قال صلاح، "في العام الماضي حظيت بموسم رائع، عندما يتحدث الناس عني، نعم هناك بعض الضغط لأنه كان الرقم القياسي، وعلينا أيضا تقديم نفس الشيء في دوري أبطال أوروبا، والإنهاء في أفضل مركز في البريميرليغ".

 وأضاف "أنا فقط أستمر في فعل ما أفعله، أنا سعيد بما أقوم به، لذلك سأظل في مواصلة التألق خلال الموسم الجديد".

 وعن زميله نابي كيتا، قال صلاح "في الحصص التدريبية كان مذهلا، وأيضا في المباريات التي لعبها، لعب بشكل جيد جدا، والجميع يتحدثون عنه جيدا".

 وعن الأجواء في أمريكا، أكد صلاح "الجو في المباراة الأخيرة كان جيدا جدًا، هناك الكثير من المصريين في كل مكان، أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني أحببت ذلك، هؤلاء هم شعبي، وأنا سعيد جدا بذلك".

 
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