صلاح: سأوصل التألق في ليفربول الإنجليزي "منبر الأقصى" يختتم اعماله في إسطنبول الجيش يعلن صرف «راتبين» لجميع منتسبيه ويحدد «موعدين» يوم جهنمي على المليشيات الحوثية 21 غارة على الحديدة و61 غارة دكت هذه المواقع – مأرب برس ينشر بنك الأهداف قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة في حجة منشور واحد يجلب مليون دولار لصاحبه.. تعرف على أثرياء إنستغرام تركيا تنشر غسيل القس الأمريكي الذي أقامت واشنطن عليه الدنيا ...قائمة بالتهم مبيعات عالمية وقياسية تحققها أحد شركات السيارات العملاقة باكستان بعد حرب الصناديق .. المشهد السياسي ونتيجة الانتخاب الفاتيكان يعالج فضايح جنسية جسيمة في أروقته بهذه الحلول
قال المهاجم المصري محمد صلاح، إنه سيواصل التألق في ليفربول الإنجليزي في الموسم الكروي الجديد.
وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني قال صلاح، "في العام الماضي حظيت بموسم رائع، عندما يتحدث الناس عني، نعم هناك بعض الضغط لأنه كان الرقم القياسي، وعلينا أيضا تقديم نفس الشيء في دوري أبطال أوروبا، والإنهاء في أفضل مركز في البريميرليغ".
وأضاف "أنا فقط أستمر في فعل ما أفعله، أنا سعيد بما أقوم به، لذلك سأظل في مواصلة التألق خلال الموسم الجديد".
وعن زميله نابي كيتا، قال صلاح "في الحصص التدريبية كان مذهلا، وأيضا في المباريات التي لعبها، لعب بشكل جيد جدا، والجميع يتحدثون عنه جيدا".
وعن الأجواء في أمريكا، أكد صلاح "الجو في المباراة الأخيرة كان جيدا جدًا، هناك الكثير من المصريين في كل مكان، أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني أحببت ذلك، هؤلاء هم شعبي، وأنا سعيد جدا بذلك".