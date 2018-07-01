"منبر الأقصى" يختتم اعماله في إسطنبول

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اختتمت مؤسسة "منبر الأقصى" الدولية اليوم السبت 28يوليو/تموز2018م، في مدينة إسطنبول التركية، المؤتمر الدولي الثاني لـ "منبر الأقصى للخطباء والدعاة"، بمشاركة علماء من تركيا ودول عدة من العالم.

وحضر المؤتمر الذي استمر يومين (الجمعة والسبت)، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، وأكثر من 400 عالم وخطيب وداعٍ من أكثر من 50 دولة.

ويناقش المؤتمر آليات تسويق القضية الفلسطينية إعلاميا، وإعداد خطط العمل التي تقدم للمؤسسات الداعمة للقضية.

ووفقا لمنظمي الملتقى، فإنه يرمي إلى تأهيل رموز مقدسية متخصصة في مختلف المجالات، وصناعة مرجعيات فكرية وثقافية قادرة على شرح القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها، وبناء حاضنة معرفية في مختلف العلوم المقدسية.

ويسعى القائمون عليه لجعله منصة لتنفيذ مشاريع وبرامج مستمرة خاصة في القدس، والاستفادة من التجارب المتنوعة في هذا المجال وذلك حسب ما جاء بوكالة الأناضول.