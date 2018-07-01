صلاح: سأوصل التألق في ليفربول الإنجليزي "منبر الأقصى" يختتم اعماله في إسطنبول الجيش يعلن صرف «راتبين» لجميع منتسبيه ويحدد «موعدين» يوم جهنمي على المليشيات الحوثية 21 غارة على الحديدة و61 غارة دكت هذه المواقع – مأرب برس ينشر بنك الأهداف قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة في حجة منشور واحد يجلب مليون دولار لصاحبه.. تعرف على أثرياء إنستغرام تركيا تنشر غسيل القس الأمريكي الذي أقامت واشنطن عليه الدنيا ...قائمة بالتهم مبيعات عالمية وقياسية تحققها أحد شركات السيارات العملاقة باكستان بعد حرب الصناديق .. المشهد السياسي ونتيجة الانتخاب الفاتيكان يعالج فضايح جنسية جسيمة في أروقته بهذه الحلول
اختتمت مؤسسة "منبر الأقصى" الدولية اليوم السبت 28يوليو/تموز2018م، في مدينة إسطنبول التركية، المؤتمر الدولي الثاني لـ "منبر الأقصى للخطباء والدعاة"، بمشاركة علماء من تركيا ودول عدة من العالم.
وحضر المؤتمر الذي استمر يومين (الجمعة والسبت)، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، وأكثر من 400 عالم وخطيب وداعٍ من أكثر من 50 دولة.
ويناقش المؤتمر آليات تسويق القضية الفلسطينية إعلاميا، وإعداد خطط العمل التي تقدم للمؤسسات الداعمة للقضية.
ووفقا لمنظمي الملتقى، فإنه يرمي إلى تأهيل رموز مقدسية متخصصة في مختلف المجالات، وصناعة مرجعيات فكرية وثقافية قادرة على شرح القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها، وبناء حاضنة معرفية في مختلف العلوم المقدسية.
ويسعى القائمون عليه لجعله منصة لتنفيذ مشاريع وبرامج مستمرة خاصة في القدس، والاستفادة من التجارب المتنوعة في هذا المجال وذلك حسب ما جاء بوكالة الأناضول.