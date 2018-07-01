قوات الشرعية تحرز تقدمات جديدة في حجة

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أحرزت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت 28يوليو/تموز2018م، تقدما جديدا في مديرية حيران شمالي محافظة حجة.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله " إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مزارع الحراملة بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خلالها خسائر في الأرواح والعتاد اضافة الى مواقع جديدة شمال المزارع .

وأكد المصدر ان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد بينها عربة عسكرية.