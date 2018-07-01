مبيعات عالمية وقياسية تحققها أحد شركات السيارات العملاقة

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شركة تويوتا موتور، اليوم، ارتفاع مبيعاتها العالمية في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 6ر1 بالمئة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي من المركبات بلغ 2ر5 مليون عربة، جراء الطلب القوي في الصين وأوروبا.

غير أن المبيعات المحلية لمجموعة تويوتا، بما في ذلك دايهاتسو موتور وهينو موتورز، بلغت 17ر1 مليون مركبة في فترة كانون ثان/يناير-حزيران/يونيو، بتراجع بنسبة 8ر4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في عام سابق عليه وسط ضعف نفقات المستهلك. وارتفعت مبيعات تويوتا ولكزس بنسبة 9% على اساس سنوي لتصل إلى 680 ألف وحدة في الصين ،بينما ارتفعت المبيعات أوروبا بنسبة ع 6 % لتصل إلى 560 ألف مركبة ، بحسب متحدثة باسم الشركة.. وقالت المتحدثة إن مبيعات تويوتا ولكزس ارتفعت بنسبة 5 % لتصل إلى 46 ألف وحدة.

ومن المقرر أن تعلن تويوتا نتائجها المالية عن فترة نيسان/ابريل إلى حزيران/يونيو يوم الجمعة المقبل.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم وعلى السلع الصينية، وينتاب شركات السيارات، مثل تويوتا، القلق من أن واشنطن قد تتخذ خطوة مماثلة ضد السيارات وقطع غيارها قبل انتخابات منتصف المدة الأمريكية في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقا حول ما إذا كانت واردات السيارات وقطع غيارها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.