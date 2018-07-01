اسماء 5 من ابرز القيادات الانقلابية قتلوا «وسط اليمن» والجيش يعلن تحرير «مواقع استراتيجية»

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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‏اعلن الجيش الوطني، اليوم السبت 28 يوليو / تموز 2018م مقتل قيادات ميدانية حوثية في معارك عنيفة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) .

واكد مصدر عسكري تواصل المعارك لتطهير ماتبقى من «وادي ومنطقة فضحة» في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، حيث قتل فيها 30 عنصرا من المليشيا منهم خمسة قيادات حوثية وجرح 13 آخرين ،كما تكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والآليات.

وقال المصدر لمأرب برس " أن قوات الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف أصبحت على مشارف منطقة البياض بعد أن حررت عددا من المواقع الاستراتيجية متجاوزة مفرق أعشار مفيدا ان المعارك لاتزال مستمرة وسط إنهيار كبير للميلشيا.

والقيادات الحوثية التي قتلت في معارك اليوم هي :

1- المدعو أبو عدنان مشرف الميليشيا في محور ناطع

2- المدعو أبو حسام مشرف الاتصالات بالجبهه

3- المدعو أبو طه الديلمي مشرف القناصة الحوثية

4- المدعو أبو مالك حيدر مشرف مربع فضحة .

5- المدعو أبو زكي مشرف القوى البشرية للميليشيا في جبهة فضحة .

وكان الجيش الوطني قد أطلق عملية عسكرية منذ أيام بمشاركة عدد من الالوية والوحداث التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة مسنودة بتحالف دعم الشرعية لتحرير منطقة «فضحة والملاجم» في محافظة البيضاء.‏