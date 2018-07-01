صندوق الامم المتحدة يكشف عن إحصائيات مخيفة حول أوضاع النازحين

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشفت مسؤولة الإعلام والاتصال في صندوق الامم المتحدة للسكان فهمية الفتيح ان النساء والأطفال يشكلون 76% من إجمالي النازحين في اليمن البالغ عددهم 3ملايين نازح.

وأكدت الفتيح في ختام الدورة التدريبية التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن أن تصاعد النزاع وما أعقبه من تداعيات إنسانية أدى إلى إضعاف وضع النساء والفتيات بشكلٍ أكبر في المجتمع اليمني.

وأضافت "إننا نهدف الى بناء قدرات الإعلاميين ومسؤولي الاتصال في مجال التغطية الإعلامية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل الأزمات الإنسانية بهدف تحسين جودة المواد الإعلامية بإتباع المبادئ الأخلاقية المهنية"

وشددت على أهمية لفت انتباه الرأي العام وصناع القرار إلى أهمية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي كمشكلة صحية وحقوقية.

واستهدفت الدورة27 صحفي وصحفية لتعريف الإعلاميين بمهارات التغطية الإعلامية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي في ظل الازمات الإنسانية.