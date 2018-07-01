تركيا تحقق مع ممثلة تركية شهيرة بسبب رقصة كيكي الكارثية عليها – شاهد

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وجَّه محافظ منطقة «أيفاليك»، غوخان غورغولارسلان، الشرطة التركية بفحص سيارة الممثلة «هوليا أفشار»، بعد مقطع نشرته على حسابها بموقع إنستغرام، يُظهرها وهي تؤدي تحدي «رقصة كيكي»، لكن على أنغام أغنية لـ»شاغي» وسارت سيارتها فجأة إلى الأمام دون توقُّف.