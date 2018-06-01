الاوقاف تحدد موعد بدء تفويج الحجاج اليمنيين وتطلب منهم الالتزام بالارشادات

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حددت وزارة الاوقاف في الحكومة الشرعية ، اليوم السبت 28 يوليو / تموز 2018م موعد تفجيج الحجاج اليمنيين ، لموسم الحج 1439هجرية.

واعلن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، انتهاءكافة الترتيبات والاستعدادات لتفويج الحجاج اليمنيين لهذا الموسم 1439 هجرية.

واشار وزير الاوقاف والارشاد الى انه سيتم خلال اليومين القادمين( الاحد والاثنين) البدء في استقبال وتفويج خمسة وعشرين ألف حاج من جميع مناطق ومحافظات الجمهورية إلى مكة المكرمة.

ودعا الوزير عطية الحجاج اليمنيين إلى الالتزام بتعليمات الجهات الأمنية والإرشادية في المملكة العربية السعودية وتوجيهات وزارة الأوقاف والارشاد..مثمناً دور وكالات الحج والعمرة وإسهامها في الترتيبات لموسم حج هذا العام .

وعبر وزير الاوقاف والارشاد عن شكره للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على متابعته الحثيثة لسير عملية الحج ، كما عبر عن شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وجميع القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحج على تقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.