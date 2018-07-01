الفريق علي محسن الاحمر يوجه «دعوة لوجهاء وأبناء» محافظة صنعاء

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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وجه نائب الرئيس الفريق علي محسن الاحمر ، اليوم السبت 28يوليو/تموز 2018م ، دعوة لابناء محافظة صنعاء لمساندة الشرعية.

واطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،على مستجدات محافظة صنعاء والأوضاع الميدانية فيها.

وأشاد نائب الرئيس خلال لقائه ،اليوم، محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ،بالبطولات الميدانية التي يسطرها أبطال الجيش في سبيل استكمال تحرير المحافظة والتقدم باتجاه العاصمة صنعاء..مثمناً تثميناً عالياً الدور الأخوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد القوى ومختلف المكونات لإسناد هذا التقدم والتنسيق والعمل مع بقية المحافظات المجاورة بما يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة المواطنين التي يتجرعونها بشكل يومي.

وجدد نائب الرئيس الدعوة لوجاهات وكافة أبناء محافظة صنعاء بمختلف مكوناتهم وجميع المكونات الاجتماعية في ربوع الوطن إلى مساندة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمعاناة والأزمات التي ترتبت عليه واستعادة الدولة والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم

من جانبه قدم محافظ صنعاء تقريراً عن الأوضاع الميدانية والجهود الهادفة للالتفاف حول قيادة الشرعية ومساندة جهود أبطال الجيش ومقارعة ميليشيا الانقلاب..معبراً عن التقدير والشكر لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية للاوضاع في المحافظة.