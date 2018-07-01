عاجل ..الكشف عن أولى الوحدات العسكرية التي بدأت مليشيا الحوثي بالتمهيد لفصل منتسبيها واستبدالهم بمجنديها - وثيقة

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أقدمت جماعة الحوثي الانقلابية خلال اليومين الماضيين على اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي تمهد إلى فصلهم من السلك العسكري وبشكل نهائي.
وكشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ مأرب برس بأن جماعة الحوثي الانقلابية قد استدعت ابتداءً من يوم الخميس الماضي كافة منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي للحضور إلى عددا من اللجان العسكرية المكلفة من قبل الجماعة والتي توزعت في عددا من أحياء أمانة العاصمة وذلك لهدف صرف استمارات تعهدية لكل منتسبي الدفاع الجوي تضمن تعهدهم بالمشاركة في حربها الخاسرة
وتنص بنود تلك الاستمارات التي حصل "مأرب برس" على نسخة منها على أن يتعهد منتسب القوات الجوية والدفاع الجوي على نفسه بأن يكون في جهوزية تامه وبسلاحه الشخصي لتنفيذ أي أوامر عسكرية وفي حال فراره أو غيابه يتم التجنيد بدلاً عنه وكذا توريد سلاحه وكل العهد العسكرية
هذا فيما أكدت المصادر العسكرية بأن العديد من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي قد رفضوا تلك الإجراءات اللا قانونية معتبرين بأن تلك التصرفات لا تمثل إلا عصابة مارقة انقلبت على النظام والقانون والشرعية والدستور ..وبأن تهديد صقور الجو بالفصل من السلك العسكري لن يكون من اختصاص من تنتظرهم اقفاص العدالة
داعية كافة زملائها من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي بعدم الالتفات إلى تلك الإجراءات التي لجأت إليها الجماعة والتي تهدف إلى جر الشرفاء من منتسبي الدفاع الجوي إلى ساحات مواجهة إخوانهم أبناء الجيش الوطني التي ينتظرون قدومهم والالتحاق بهم بكل شغف وشوق.