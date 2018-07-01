الجيش يوجه ضربات موجعة للحوثيين في صعدة ويحقق انتصارات ساحقة - اليكم آخر المستجدات

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نجح اليوم الجيش الوطني من تحقيق إنتصارات كبيرة في محافظة صعدة , حيث تم السيطرة على جبال الربعة الاستراتيجية بمديرية الحشوة.
ونقل مأرب برس عن ، مركز صعدة الاعلامي قوله : ان الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة بعد معركة شرسة بدأت العاشرة من مساء أمس الجمعة واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى اليوم السبت.
وطبقا للمركز تكمن أهمية هذه السلسة الجبلية التي حررها مقاتلو اللواء التاسع وبمشاركة من اللواء الأول حرس في كونها سلسلة جبلية وسط الصحراء تشكل تأمينا لمعسكر «طيبة الاسم» كما تطل على مواقع حوثية مهمة.
و أسفرت معركة تحرير السلسة الجبلية عن مقتل وجرح العشرات من المليشيات الحوثية وأسر عشرة وفرار أعداد كبيرة.