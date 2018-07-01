سامسونج تشوق لهاتفها القادم Galaxy Note 9

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أصدرت شركة سامسونج ثلاث إعلانات دعائية تشويقية جديدة لهاتفها الرئيسي المنتظر جالاكسي نوت Galaxy Note 9، والذي من المفترض أن تكشف النقاب عنه بتاريخ 9 أغسطس/آب عبر حدث Unpacked، حيث يعتمد مصير العلامة التجارية Galaxy Note إلى حد كبير على رد فعل العملاء على هاتف Galaxy Note 9، وتبعًا لإدراكها لهذا الأمر فإن الفيديوهات التشويقية الجديدة تؤكد أن لدى الشركة الكورية الجنوبية تحديثات جذرية حقيقة قد تغير مسار الأمور.

وكانت التسريبات السابقة قد أكدت أن سامسونج تفكر جديًا في إلغاء علامتها التجارية Galaxy Noteبسبب انخفاض الربحية، وتشبع سوق الهواتف الذكية، وتأخير دورات الترقية مع احتفاظ العملاء بأجهزتهم لفترة أطول، وتشابه نماذج Galaxy S Plus و Galaxy Note من حيث خصائص المنتج، مما قد يستدعي توحيد المنتجين لتخفيض التكلفة إذا كانت مبيعات الجهاز الجديد محبطة، ولكن دون وجود تفاصيل حول كيفية حدوث ذلك.

ويبدو أن سامسونج قررت استباق الحدث والإعلان بطريقة تشويقية عن الميزات التي من المفترض أن يتضمنها هاتفها الجديد، بما في ذلك بطارية بسعة أكبر من المعتاد بالنسبة لتشكيلة هواتف Galaxy Note، في محاولة منها لجذب المستخدمين مبكرًا للهاتف، حيث يشير الفيديو إلى اتخاذ الشركة قرارًا بزيادة سعة البطارية، والتي قد تعتبر بالنسبة للكثيرين أكبر نقطة بيع في هاتف Galaxy Note 9.

وأوضحت المعلومات الصادرة سابقًا إمكانية حصول الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، قادرة على الصمود لمدة 25 ساعة من زمن مشاهدة الفيديو المستمر بأعلى سطوع للشاشة، مما يجعلها أكبر سعة بطارية تطرحها سامسونج ضمن أي هاتف ذكي من تشكيلة هواتفها المختلفة، كما أنها تشكل تحسنًا كبيرًا بالنسبة لبطارية جهاز العام الماضي Galaxy Note 8، والذي كان يمتلك بطارية بسعة 3300 ميلي أمبير.

بينما يوضح الفيديو التشويقي الثاني امتلاك الهاتف القادم لمساحة تخزين أكبر من المعتاد، مما يشكل أهم انعطاف لسياسة الشركة خلال السنوات الأخيرة، إذ قامت سامسونج منذ عام 2015 بتقليل مساحة التخزين الداخلية ضمن هواتفها الذكية إلى الحد الأدنى، مع الاعتماد على إمكانية توسيعها من خلال فتحة بطاقة MicroSD، وذلك على الرغم من أنها تصنع سعات تخزينية كبيرة للهواتف الذكية وتبيعها لمنافسيها مثل آبل.