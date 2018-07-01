توجيهات رئاسية صارمة - المشير هادي يكشف في لقاء عسكري رفيع حضره الاماراتيين والسعوديين عن «قوى تعبث في الجنوب لها ارتباط بالانقلاب والارهاب»

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجه الرئيس هادي اليوم السبت 28 يوليو/تموز 2018م، بتشكيل غرفة عمليات مشتركة ترتبط بمختلف مديريات ومناطق العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) والمحافظات المجاورة بحيث تقع تحت إشراف وزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي .

وقال رئيس الجمهورية ان هذه الخطوات تأتي في إطار التعاون والتنسيق والتفاهمات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة شركاء الهوية والمصير المشترك.

وعقد الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن،إجتماعاً ضم عددا من القيادات الأمنية والعسكرية.

وفِي الاجتماع الذي عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، وقائد القوات الاماراتية قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد الركن عوض الأحبابي، وقائد القوات السعودية نائب قائد قوات التحالف بعدن العميد الركن سلطان سلام،ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي ونائب وزير الداخلية ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس هيئة الأركان العامة وعددا من الوكلاء والقيادات الامنية والعسكرية ،رحب الرئيس بالجميع..مستعرضا جملة من التطورات والاحداث على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وارساء الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار في مختلف المحافظات المحررة بدعم ومساندة الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة شركاء الهوية والمصير الذين يتواجدون معنا في مختلف ميادين العزة والبطولة والبناء والنماء.

وقال الرئيس "ان الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات المواطن في تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته ".

وأضاف رئيس الجمهورية "ان العالم من حولنا ينظر الى واقع المحافظات المحررة كنموذج لاستعادة الدولة وبناء وطن تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد"..مؤكداً ان استتباب الأمن هو مفتاح البناء والنماء في اي دولة ومجتمع وفي كل زمان ومكان باعتباره مؤشر الاستقرار والانطلاق صوب المستقبل المنشود.

وكشف الرئيس هادي عن عبث العديد من القوى التي ترتبط بأهداف مشروع الانقلاب والتطرف والارهاب الذي يزعجها استقرار الأمن في عدن والمحافظات المجاورة ..مستعرضاً عدد من حالات الانفلات الأمني التي يجب وضع حداً لها وتحديد المسؤوليات والمهام ومايترتب عنها من محاسبة المقصرين ومكامن الخلل أينما وجد.

واكد الرئيس ان الأجهزة الامنية المختلفة ستشهد مرحلة جديدة عنوانها الثواب والعقاب باعتبار أمن الوطن والمواطن مسؤولية مجتمعيه وأمنية في المقام الأول..مشدداً على ضرورة توحيد الصف و الجهود ومكافحة الظواهر الدخيلة ومحاربة قوى التطرّف والارهاب التي تمثل الوجه الاخر لأذرع ايران في المنطقة مع المليشيا الحوثية الانقلابيه.

كما اكد رئيس الجمهورية على أهمية تفعيل الجهود وتشكيل غرفة عمليات مشتركة ترتبط بمختلف مديريات ومناطق العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة تقع تحت إشراف وزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي بعدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في محافظات عدن ولحج وابين وتشارك بها مختلف الأفرع الامنية والوقائية..مشيراً الى ان هذه الخطوات تأتي في إطار التعاون والتنسيق والتفاهمات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة شركاء الهوية والمصير المشترك.

من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ،عن سروره ومختلف القيادات الامنية والعسكرية بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور ووضع النقاط على الحروف لمصلحة الأمن وتعزيز أواصره واستقراره..مقدماً صورة موجزه للأوضاع الأمنية الراهنة والجهود والتصورات الكفيلة بتعزيز عمل مختلف الأجهزة الامنية بالتعاون مع الاشقاء في التحالف العربي وصولاً الى أفضل النتائج المرجوة لخدمة المواطن والمجتمع.

ولفت الميسري الى تقييم عمل المرحلة والمضي في البناء على الايجابيات وتجاوز سلبيات وقصور المرحلة السابقة للوصول الى نتائج مثمرة تعكس هيبة ووجود الدولة واجهزتها المختلفة.

هذا وقدم القادة الحاضرين في الاجتماع عدد من المداخلات والتصورات الهادفة في هذا الإطار..مستمعين الى توجيهات الرئيس والعمل على الشروع في تنفيذها.