توجيهات رئاسية صارمة - المشير هادي يكشف في لقاء عسكري رفيع حضره الاماراتيين والسعوديين عن «قوى تعبث في الجنوب لها ارتباط بالانقلاب والارهاب» شاهد : القمر كما لم تشاهده من قبل «صور أبهرت العالم» ماذا حدث للمبعوث الاممي في مطار صنعاء ؟ الندم يعتصر ريال مدريد «ناتو عربي» للتصدي لانشطة ايران هرمز" و"باب المندب"...تصاعد الأخطار يهدّد انسياب التجارة وإمدادات النفط طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة السفير العواضي يناقش مع مفوضية اللاجئين أوضاع اليمنيين في كينيا مركز الملك سلمان للإغاثة يؤهل 27 طفلاً مجنداً في اليمن حفريات وخنادق الحوثي تقطع أوصال “الحديدة”
سارع رواد مواقع التواصل لتوثيق "خسوف القرن" على صفحاتهم الشخصية بعدما التقطوا صورا للقمر الدموي في مختلف أرجاء الوطن العربي.
وأبهر القمر الدموي مراقبي النجوم في كثير من أنحاء العالم، أمس الجمعة، وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.
ومن رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط، ومن الكرملين إلى ميناء سيدني، شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض، فيما حجبت موجة الغبار التي غطت سماء العاصمة السعودية رؤية "خسوف القرن" بشكل واضح.
وحدث الخسوف التام في العاشرة بتوقيت مكة، وأمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا وأستراليا، رغم أن السحب حجبت القمر في بعض الأماكن.
وبحسب العلماء، هذا الخسوف هو الأطول في القرن الحالي. ومرّ القمر بثلاث مراحل.. خسوف جزئي، ثم كلي، ثم جزئي مرة أخرى.
لكن ما يميز هذه الظاهرة الفلكية هو أنها استمرت نحو أربع ساعات، بينما مرحلة القمر الدامي ساعة و43 دقيقة.
صور رصدها مأرب برس لظاهرة خسوف القمر /