ماذا حدث للمبعوث الاممي في مطار صنعاء ؟

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث"، في وقت مبكر اليوم السبت 27يوليو/تموز2018م، إن تأخره في مطار صنعاء لبضع ساعات لأسباب فنية بحتة.

وذكر "غريفيث" في تغريدات بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن تأخره مساء الجمعة لأسباب فنية بعد زيارة استمرت عدة أيام، عقد خلالها لقاءات قال انها بناءه مع قيادات جماعة الحوثي.

وأضاف: “على عكس بعض الانطباعات، لقد شهدت رحلة عودتي من صنعاء تأخيراً لأسباب فنية بحتة”، مشيرا إلى أن السلطات المعنية أبدت كل تعاون من أجل حصوله على الإذن المطلوب للطيران.

وامس غادر المبعوث الاممي إلى اليمن، يوم الجمعة، العاصمة صنعاء، بعد ثلاثة أيام من زيارته للقاء قيادات جماعة الحوثيين المسلحة.

وقالت المصادر، إن المبعوث الاممي مارتن غريفيث غادر الجمعة صنعاء، ورفض الادلاء بأي تصريحات لوسائل الاعلام، عكس ما كان يقوم به عقب كل زيارة إلى صنعاء، بالإدلاء بتصريحات لمختلف وسائل الاعلام قبل مغادرته لمطار صنعاء.

والتقى غريفيث خلال زيارته بزعيم جماعة الحوثيين المسلحة عبدالملك الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ورئيس مجلس النواب التابع للحوثيين يحيى الراعي ورئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور.

ووصل غريفيث الى صنعاء الأربعاء الماضي، قادماً من الرياض عقب لقاءه رئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر.